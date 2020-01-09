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В крымском санатории "Днепр" будет отремонтирован лечебный пляж
фото: snpltd.ru

В крымском санатории «Днепр» будет отремонтирован лечебный пляж

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:16 09.01.2020

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта объектов, расположенных в пляжной зоне санатория «Днепр». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт эллинг-лодочной станции, теплопункта, двух канализационно-насосных и насосной станции, а также медицинского пункта. На первом этаже медпункта оборудуют чайную, на втором – приемную, процедурную и кабинет медработника. Эллинг-лодочная станция будет оснащена для сервисного обслуживания и хранения легких катеров и лодок. Кроме того, запланированы работы по благоустройству лечебного пляжа, где разместят площадки с навесами для летнего солярия, шезлонгами и фитобаром и климатопавильоны для проведения процедуры «сон у моря». Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта водолечебного и спального корпусов санатория «Днепр».

СПРАВКА: «Днепр» – круглогодично действующий санаторий, расположенный на Южном берегу Крыма в поселке Гаспра. Санаторий специализируется на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, неврологических, эндокринологических, желудочно-кишечных и урологических заболеваний.

В крымском санатории "Днепр" будет отремонтирован лечебный пляж

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