В крымском санатории «Днепр» будет отремонтирован лечебный пляж

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта объектов, расположенных в пляжной зоне санатория «Днепр». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт эллинг-лодочной станции, теплопункта, двух канализационно-насосных и насосной станции, а также медицинского пункта. На первом этаже медпункта оборудуют чайную, на втором – приемную, процедурную и кабинет медработника. Эллинг-лодочная станция будет оснащена для сервисного обслуживания и хранения легких катеров и лодок. Кроме того, запланированы работы по благоустройству лечебного пляжа, где разместят площадки с навесами для летнего солярия, шезлонгами и фитобаром и климатопавильоны для проведения процедуры «сон у моря». Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета, — сообщили в пресс-службе ведомства.