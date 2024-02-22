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В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:54 22.02.2024

В селе Березовка  Раздольненского района завершено строительство модульной пожарной части. Сегодня министр ЧС РК  Сергей Садаклиев осмотрел выстроенное здание. По его словам, строительство осуществлялось в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, в соответствии с самыми современными технологиями и техническими требованиями к пожарной части.

В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

Двухэтажное здание включает в себя: учебный класс, комнаты отдыха, кабинеты, столовую, душевые, отапливаемый гараж, раздевалки и складские помещения. Здание полностью уже укомплектовано мебелью и техническими средствами, в том числе столами, кухонным гарнитуром, компьютерами, телефонами. В помещениях установлены кондиционеры, средства пожаротушения. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение, — рассказал министр.

В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

Он также добавил, что на текущий момент идет процесс передачи здания спасателям. В боевой расчёт запланировано ввести 19 человек личного состава. Все они начали обучение по программе начальной подготовки пожарных. Только после обучения пожарные смогут приступать к действиям по предназначению. Кроме этого, закуплены 2 единицы техники: автоцистерны, оснащенные всем необходимым оборудованием. Новая пожарная часть возьмет под контроль семь населенных пунктов в радиусе 13 км.

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В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

Необходимость пожарной части в этом регионе обусловлена значительной удаленностью населенных пунктов до ближайшего пожарного подразделения, порядка 30 км. Это уже 34-я пожарная часть в составе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».

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