В крымском селе Березовка открыли новую пожарную часть

В селе Березовка Раздольненского района завершено строительство модульной пожарной части. Сегодня министр ЧС РК Сергей Садаклиев осмотрел выстроенное здание. По его словам, строительство осуществлялось в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы, в соответствии с самыми современными технологиями и техническими требованиями к пожарной части.

Двухэтажное здание включает в себя: учебный класс, комнаты отдыха, кабинеты, столовую, душевые, отапливаемый гараж, раздевалки и складские помещения. Здание полностью уже укомплектовано мебелью и техническими средствами, в том числе столами, кухонным гарнитуром, компьютерами, телефонами. В помещениях установлены кондиционеры, средства пожаротушения. На территории имеется пожарный водоем, спортивный комплекс для тренировок личного состава, проведено озеленение, — рассказал министр.

Он также добавил, что на текущий момент идет процесс передачи здания спасателям. В боевой расчёт запланировано ввести 19 человек личного состава. Все они начали обучение по программе начальной подготовки пожарных. Только после обучения пожарные смогут приступать к действиям по предназначению. Кроме этого, закуплены 2 единицы техники: автоцистерны, оснащенные всем необходимым оборудованием. Новая пожарная часть возьмет под контроль семь населенных пунктов в радиусе 13 км.

Необходимость пожарной части в этом регионе обусловлена значительной удаленностью населенных пунктов до ближайшего пожарного подразделения, порядка 30 км. Это уже 34-я пожарная часть в составе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым».