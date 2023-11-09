В крымском селе Березовка увековечили имя юного земляка – героя СВО

Сегодня, в селе Березовка (Раздольненский район Крыма), на фасаде здания местной средней школы торжественно открыли мемориальную доску памяти военнослужащего, кавалера Ордена Мужества Дмитрия Воронина. Выпускнику школы, погибшему в ходе СВО, навеки останется 22 года.

Воронин Дмитрий Александрович родился 18.07.2000 года. В 2017 году закончил обучение в МБОУ «Березовская школа». Был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Являлся участником Специальной Военной Операции, трагически погиб при выполнении служебного воинского долга 11.07.2023года. Награжден Орденом Мужества (посмертно), — рассказали в администрации Раздольненского района.

Отдать дань памяти и уважения подвигу военнослужащего собрались родные, близкие погибшего, школьники и педагоги, а также депутат Госсовета РК Жанна Хуторенко, районные и местные власти. Участники мероприятия почтили память земляка-героя минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Фото: администрация Раздольненского района.