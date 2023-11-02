В крымском селе Богатое открыли новое здание врачебной амбулатории

В селе Богатое Белогорского района состоялось торжественное открытие нового здания врачебной амбулатории. В мероприятии председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по здравоохранению и социальной политике Анна Рубель, глава муниципального образования Белогорский район, председатель районного совета Арсен Юнусов, заместитель главы администрации Белогорского района – Главный архитектор района Вадим Бахметьев, заместитель главы администрации Белогорского района Ленор Сеитджемилов, главный врач ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница» Ольга Поклонская, председатель Богатовского сельского совета – глава администрации Богатовского сельского поселения Светлана Латыш, медицинские работники и местные жители.

Строительство модульного здания реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость возведения объекта – 33,1 млн рублей. В новой амбулатории оборудованы регистратура, кабинеты приёма пациентов, процедурный, прививочной, кабинеты стоматолога и физиотерапии, смотровой кабинет с гинекологическим креслом, дневной стационар и так далее. В помещениях установлена новая мебель и современное оборудование – стоматологическая установка, электрокардиограф, дефибриллятор, ингалятор, колькоскоп, светоскоп, кислородный концентратор, ростомеры, медицинские весы, стерилизаторы, фармацевтические холодильники и другое, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

К врачебной амбулатории села Богатое Белогорского района на медицинское обслуживание прикреплены 2 635 человек, включая 603 детей. Медучреждение укомплектовано квалифицированными кадрами – здесь трудятся два врача общей врачебной практики (семейных врача), а также средний и младший медицинский персонал. Кроме того, по графику регулярно будут приезжать и вести приём местного населения врачи узких специализаций – гинеколог, стоматолог и другие.

С открытием нового здания амбулатории значительно повысилась доступность медицинской помощи для сельских жителей, а для медицинских работников обеспечены комфортные и современные условия труда.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК