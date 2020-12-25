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В крымском селе Маловидное построена новая школа

В крымском селе Маловидное построена новая школа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:50 25.12.2020

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил о завершении работ по строительству школы на 250 мест в селе Маловидное Бахчисарайского района.

В крымском селе Маловидное построена новая школа

На сегодняшний день подрядная организация проводит уборку помещений, — отметил министр.

В крымском селе Маловидное построена новая школа

Всего на реализацию объекта было выделено более 285 млн рублей в рамках национального проекта «Образование».

В крымском селе Маловидное построена новая школа

Михаил Храмов также сообщил, что к строительству школы в декабре 2019 года приступила крымская организация ООО «Асгард». Глава крымского минстроя поблагодарить генерального директора подрядной организации Анацкого Игоря Олеговича и всю команду строителей за оперативную работу.

В крымском селе Маловидное построена новая школа

Фото и материалы: пресс-служба министерства строительства и архитектуры РК.

В крымском селе Маловидное построена новая школа

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