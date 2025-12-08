В крымском селе Мирное Ростех построил врачебную лабораторию

Компания «РТ-МедТех» Госкорпорации Ростех завершила строительство врачебной амбулатории в селе Мирное Республики Крым. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием, включая изделия Ростеха. Здесь первичную медицинскую помощь смогут получить около 8500 сельских жителей.

В одноэтажном здании площадью 600 квадратных метров расположены зона ожидания, процедурные, прививочные, кабинеты функциональной диагностики, лаборатория и дневной стационар. Прием пациентов будут вести врачи общей практики, терапевты, педиатры, стоматологи и акушеры-гинекологи.

В арсенале медиков — 600 единиц новейших изделий, среди которых медицинские холодильники ПОЗиС Госкорпорации Ростех, а также паровые и воздушные стерилизаторы инструментов производства Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех).

Амбулатория построена с использованием быстровозводимых конструкций. При строительстве строго соблюдены современные нормативные требования и стандарты, предъявляемые к медицинским учреждениям данного типа.

Сейчас в лечебном учреждении запускают оборудование в работу. В ближайшее время к новому объекту здравоохранения также проложат подъездные пути. Ожидается, что первых пациентов амбулатория примет в конце текущего года.

Ростех вносит значимый вклад в развитие российской системы здравоохранения. Мы развиваем высокие технологии в медицине, создаем современное оборудование и передовые медизделия, разрабатываем новейшие иммунобиологические препараты, строим современные больницы. В разных регионах страны уже работают возведенные нами перинатальные центры и клиники, продолжается строительство медицинских объектов в Севастополе, Твери и Ялте. Открытие врачебной амбулатории в селе Мирное Симферопольского района позволит жителям получать необходимую медицинскую помощь рядом с домом, а оснащение кабинетов обеспечит врачам все условия для необходимой диагностики и лечения, — отметили в Госкорпорации Ростех.

Строительство лечебно-профилактического учреждения осуществляется за счет средств регионального бюджета. Стоимость работ составила 125 млн рублей.

Проект в селе Мирное — еще один шаг в развитии современной медицинской инфраструктуры Симферопольского района. Новое медучреждение позволит обеспечить качество и доступность врачебной помощи для жителей села, создать комфортные условия труда для медработников. Здесь будут получать первичную медико-санитарную помощь около 8500 человек, — подчеркнул генеральный директор «РТ-МедТех» Сергей Дмитроченко.

Госкорпорация Ростех активно развивает медицинскую инфраструктуру в стране. В российских регионах — от Архангельска до Якутии — реализованы проекты по возведению 15 перинатальных центров. Введен в эксплуатацию новый корпус противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. Строятся четыре медицинских объекта в Севастополе, Твери и Ялте. Предприятия Ростеха последовательно внедряют современные технологии управления строительством, уделяют внимание долговечности и эксплуатационной эффективности зданий, а также оснащают лечебные учреждения оборудованием, в том числе собственного производства.

источник: пресс-служба Госкорпорации Ростех

