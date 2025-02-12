Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В крымском селе Николаевка Советского района строят модульный ФАП
Новости Республики
В крымском селе Николаевка Советского района строят модульный ФАП
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В крымском селе Николаевка Советского района строят модульный ФАП

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 18:59 12.02.2025

В селе Николаевка Советского района ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание возводят взамен существующего. Средства на реализацию объекта выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость работ – 16,9 млн рублей.

На сегодняшний день степень строительной готовности объекта составляет порядка 70%. Ведутся внутренние отделочные работы. Завершить строительство ФАПа планируется в первом полугодии 2025 года. Здание будет укомплектовано необходимой мебелью, компьютерной техникой, а также медицинским оборудованием, укладками для оказания помощи при различных состояниях согласно действующему стандарту оснащения ФАПов.

Узнайте больше:  В Ялте анонсируют патриотическую донорскую акцию

К фельдшерско-акушерскому пункту села Николаевка Советского района на медицинское обслуживание прикреплено более 400 человек. С завершением строительства нового здания медики будут оказывать первичную медико-санитарную помощь местным жителям в комфортных и современных условиях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x