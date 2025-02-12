В крымском селе Николаевка Советского района строят модульный ФАП

В селе Николаевка Советского района ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта. Модульное здание возводят взамен существующего. Средства на реализацию объекта выделены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость работ – 16,9 млн рублей.
На сегодняшний день степень строительной готовности объекта составляет порядка 70%. Ведутся внутренние отделочные работы. Завершить строительство ФАПа планируется в первом полугодии 2025 года. Здание будет укомплектовано необходимой мебелью, компьютерной техникой, а также медицинским оборудованием, укладками для оказания помощи при различных состояниях согласно действующему стандарту оснащения ФАПов.
К фельдшерско-акушерскому пункту села Николаевка Советского района на медицинское обслуживание прикреплено более 400 человек. С завершением строительства нового здания медики будут оказывать первичную медико-санитарную помощь местным жителям в комфортных и современных условиях.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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