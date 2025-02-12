В крымском селе Николаевка Советского района строят модульный ФАП

На сегодняшний день степень строительной готовности объекта составляет порядка 70%. Ведутся внутренние отделочные работы. Завершить строительство ФАПа планируется в первом полугодии 2025 года. Здание будет укомплектовано необходимой мебелью, компьютерной техникой, а также медицинским оборудованием, укладками для оказания помощи при различных состояниях согласно действующему стандарту оснащения ФАПов.

К фельдшерско-акушерскому пункту села Николаевка Советского района на медицинское обслуживание прикреплено более 400 человек. С завершением строительства нового здания медики будут оказывать первичную медико-санитарную помощь местным жителям в комфортных и современных условиях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК