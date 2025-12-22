Прямо сейчас:
В крымском селе Перово спортсмены устроили драку "вне правил"
источник иллюстрации: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:28 22.12.2025

В селе Перово при проведении спортивных соревнований, произошел инцидент, где во время поединка между двумя спортсменами произошел словесный конфликт.

Впоследствии конфликт перерос в потасовку и с другими спортсменами. Сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району оперативно вмешались. Применив специальные средства, правоохранители смогли быстро локализовать конфликт и восстановить порядок. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Кроме того, организаторам соревнований было вынесено официальное предостережение о необходимости строгого соблюдения общественного порядка на подобных мероприятиях, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Решается вопрос о привлечении организаторов мероприятия к административной ответственности по ст. 20.32 КоАП РФ (Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 13

