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В крымском селе Солнечная Долина будет отремонтирован спортзал. По поручению Президента

В крымском селе Солнечная Долина будет отремонтирован спортзал. По поручению Президента

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:48 14.12.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал поступившее в ходе трансляции «Итогов года с Владимиром Путиным» обращение юных жителей населенного пункта с просьбой отремонтировать спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак.  Владимир Путин заверил, что точечная помощь в проведении ремонта будет оказана и подчеркнул необходимость развивать региональный и муниципальный спорт.  Сергей Аксёнов поблагодарил Президента за большое внимание к Крыму и отметил, что спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей.

Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет. Еще раз огромное спасибо нашему Лидеру! – подчеркивает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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