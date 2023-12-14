В крымском селе Солнечная Долина будет отремонтирован спортзал. По поручению Президента

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал поступившее в ходе трансляции «Итогов года с Владимиром Путиным» обращение юных жителей населенного пункта с просьбой отремонтировать спортивный зал в селе Солнечная Долина городского округа Судак. Владимир Путин заверил, что точечная помощь в проведении ремонта будет оказана и подчеркнул необходимость развивать региональный и муниципальный спорт. Сергей Аксёнов поблагодарил Президента за большое внимание к Крыму и отметил, что спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей.

Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет. Еще раз огромное спасибо нашему Лидеру! – подчеркивает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым