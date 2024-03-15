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В крымском селе Укромное продолжается строительство школы на 600 мест

В крымском селе Укромное продолжается строительство школы на 600 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 15.03.2024

В селе Укромное Симферопольского района продолжается строительство общеобразовательной школы. Школа, рассчитанная на 600 мест, готова на 40%. Подрядчик ведет работы по устройству фасада, наружных стен, перегородок, внутренних инженерных сетей и благоустройству территории.

В учебных помещениях будут созданы условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а также дополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами: информатика, музыка и пение, хореография и другие. Все кабинеты будут оснащены современной техникой, оборудованием и мебелью. Здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появится спортивное ядро, зоны для игр и отдыха, а также площадка для общешкольных мероприятий.

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Свободную от застройки территорию планируется озеленить посевом многолетних трав, деревьями и кустарниками.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года.

Следует отметить, что в рамках реализации государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в Крыму с 2014 года построено 6 школ общей вместимостью 3 944 места. Кроме того, благодаря нацпроекту «Образование» были возведены 3 школы в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

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