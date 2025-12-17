Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В крымском селе Укромное завершено строительство новой школы на 600 мест
Новости Республики
В крымском селе Укромное завершено строительство новой школы на 600 мест
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В крымском селе Укромное завершено строительство новой школы на 600 мест

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:29 17.12.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел завершенное строительство общеобразовательной школы на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района. Школа построена в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

В настоящее время школа проходит процедуру передачи в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с администрацией района получили поручение пройти процедуру лицензирования в 2026 году.

Помимо просторных и светлых учебных кабинетов школы, здесь расположены два спортзала, актовый зал на 324 места, специализированные кабинеты для занятий творчеством и зоны отдыха. Особое внимание уделено созданию современной цифровой образовательной среды.

Узнайте больше:  Росреестр по Севастополю: изменения в лицензировании геодезической и картографической деятельности в России

По словам Председателя Правительства, строительство подъездной дороги к школе находится на финальной стадии. «Поставлена задача полностью завершить работы в течение недели, чтобы обеспечить удобный и безопасный доступ к школе».

Открытие новой школы в Укромном – это значимый шаг в развитии образовательной инфраструктуры Республики Крым и создание комфортных условий для обучения и развития подрастающего поколения.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.