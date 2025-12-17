В крымском селе Укромное завершено строительство новой школы на 600 мест

В настоящее время школа проходит процедуру передачи в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с администрацией района получили поручение пройти процедуру лицензирования в 2026 году.

Помимо просторных и светлых учебных кабинетов школы, здесь расположены два спортзала, актовый зал на 324 места, специализированные кабинеты для занятий творчеством и зоны отдыха. Особое внимание уделено созданию современной цифровой образовательной среды.

По словам Председателя Правительства, строительство подъездной дороги к школе находится на финальной стадии. «Поставлена задача полностью завершить работы в течение недели, чтобы обеспечить удобный и безопасный доступ к школе».

Открытие новой школы в Укромном – это значимый шаг в развитии образовательной инфраструктуры Республики Крым и создание комфортных условий для обучения и развития подрастающего поколения.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым