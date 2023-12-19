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В крымском селе Укромное завершено строительство новой системы водоснабжения

В крымском селе Укромное завершено строительство новой системы водоснабжения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 20:52 19.12.2023

В селе Укромное Симферопольского района завершено строительство системы водоснабжения протяженностью 39 км. Система включает в себя водопроводную насосную станцию производительностью 1,74 тыс. кубометров в сутки и 2 резервуара чистой воды по 500 кубов каждый.

На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Проводится приемка объекта комиссией при участии специалистов ГУП РК «Вода Крыма» с целью дальнейшей передачи на баланс и эксплуатации объекта. Пропускная способность водовода составляет 1 740 кубометров в сутки. Запуск инженерного сооружения обеспечит подачу необходимого объёма воды и безаварийную работу водовода. Объект является основным источником водоснабжения села Укромное, — сообщили в минстрое РК.

Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Стоимость строительства системы водоснабжения составляет 259 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.

В крымском селе Укромное завершено строительство новой системы водоснабжения

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