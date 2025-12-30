Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В крымском селе Укромном готовят к сдаче в эксплуатацию школу
Новости Республики
В крымском селе Укромном готовят к сдаче в эксплуатацию школу
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В крымском селе Укромном готовят к сдаче в эксплуатацию школу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:24 30.12.2025

Объект, финансирование строительства которого составило порядка 915 млн рублей, рассчитан на 600 учеников с 1-го по 11-й классы.

Помимо учебных кабинетов, в школе имеются пищеблок и обеденный зал на 300 посадочных мест, медицинские помещения, спортивный и актовый залы, школьные мастерские, компьютерный класс, библиотека с читальным залом. Кроме того, на территории располагаются метеорологическая и географическая площадки, места для занятий по биологии, а также зоны отдыха, спортивно-игровые площадки.

В настоящее время школу подготавливают к вводу в эксплуатацию.

Школа получилась замечательная, созданы максимально современные и комфортные условия. Учреждение в полном объеме обеспечено всем необходимым, в том числе техникой и оборудованием. Уверен, здесь с большим удовольствием будут учиться дети и работать педагоги, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Глава республики подчеркнул, что работа по строительству, ремонту и модернизации крымских школ продолжается: «Ключевой задачей, поставленной нашим Президентом, остается ликвидация второй смены в школах. Делаем для этого все необходимое».

Узнайте больше:  Новогодние праздники: в Крыму детские пособия начислят досрочно

В дополнение Сергей Аксёнов обсудил с министром образования, науки и молодежи Республики Крым Валентиной Лаврик возможность организации кадетского училища в старом здании Укромновской школы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.