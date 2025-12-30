В крымском селе Укромном готовят к сдаче в эксплуатацию школу

Помимо учебных кабинетов, в школе имеются пищеблок и обеденный зал на 300 посадочных мест, медицинские помещения, спортивный и актовый залы, школьные мастерские, компьютерный класс, библиотека с читальным залом. Кроме того, на территории располагаются метеорологическая и географическая площадки, места для занятий по биологии, а также зоны отдыха, спортивно-игровые площадки.

В настоящее время школу подготавливают к вводу в эксплуатацию.

Школа получилась замечательная, созданы максимально современные и комфортные условия. Учреждение в полном объеме обеспечено всем необходимым, в том числе техникой и оборудованием. Уверен, здесь с большим удовольствием будут учиться дети и работать педагоги, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Глава республики подчеркнул, что работа по строительству, ремонту и модернизации крымских школ продолжается: «Ключевой задачей, поставленной нашим Президентом, остается ликвидация второй смены в школах. Делаем для этого все необходимое».

В дополнение Сергей Аксёнов обсудил с министром образования, науки и молодежи Республики Крым Валентиной Лаврик возможность организации кадетского училища в старом здании Укромновской школы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым