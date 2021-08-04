В крымском спинальном санатории им. академика Н.Н. Бурденко пролечено почти две тысячи пациентов-инвалидов

За первое полугодие 2021 года в ГАУ РК «Специализированный спинальный санаторий имени академика Н.Н. Бурденко» курс лечения прошли 1997 пациентов-инвалидов. Об этом рассказала главный врач учреждения Ирина Данильченко.

Санаторий имени академика Н. Н. Бурденко — один из немногих санаториев в Крыму, который имеет возможность санаторно-курортного лечения инвалидов с нарушением функции ходьбы III степени и с нарушением функций самообслуживания. При этом учреждение имеет возможность принимать граждан, как с сопровождающими лицами, так и без них, поскольку младший и средний медицинский персонал санатория круглосуточно оказывает специализированный медицинский уход по обслуживанию пациентов. Основной медицинский профиль санатория — санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация. В учреждение поступают граждане с последствиями травм и заболеваний спинного мозга и позвоночника, центральной нервной системы, периферической нервной системы, с последствиями оперативного вмешательства на позвоночнике, с заболеваниями и последствиями травм костно-мышечной системы (в том числе последствия заболеваний нервно-мышечного синапса и мышц), опорно-двигательного аппарата, с детским церебральным параличом, детским спинальным параличом, — говорят в Министерстве здравоохранения РК.

Основу санаторно-курортного (реабилитационного) лечения составляют уникальные методики с использованием природных грязей и рапы Сакского озера, минеральной воды, а также физиотерапевтические методы лечения, лечебный медицинский массаж, индивидуальные занятия лечебной физкультурой, и климатолечение.

Для пациентов санатория номера оборудованы специализированной мебелью, функциональными кроватями с балканскими рамами для удобства инвалидов. Для обеспечения круглосуточного медицинского наблюдения и оперативного оказания медицинской помощи в санатории обеспечена круглосуточная дежурная медицинская помощь.

В учреждении поступают не только пациенты, проживающие в Республике Крым, но и жители других регионов страны. Так, например, большое количество пациентов поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Краснодарского и Свердловского края. Главный врач отмечает, что за 47 лет работы санаторий принял на лечение около 150 тысяч пациентов, накоплен бесценный опыт по лечению больных с различными патологиями. В учреждении трудятся 392 сотрудника, из которых 22 врача, 86 сотрудников среднего медицинского персонала и 102 сотрудника младшего медицинского персонала. Стаж работы врачей санатория составляет от 5 до 35 лет, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК