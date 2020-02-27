В Крымском театре юного зрителя премьера — спектакль «Снежная королева»

В премьерном хореографическом спектакле «Снежная королева» 29 февраля Крымский государственный театр юного зрителя и детский театр «Золотой ключик» при поддержке Министерства культуры Республики Крым представят новый взгляд на сказку Г.Х. Андерсена. В спектакле задействованы 50 детей-артистов. По словам режиссера-постановщика Сергея Новикова, декорации к спектаклю похожи на красивую книгу с красочными картинками, и чем ближе Герда к своей цели, тем они становятся ярче и живописней. Девочка должна преодолеть множество преград — не замерзнуть в снежной стране, не остаться в саду забвения, вырваться из лап разбойников и победить слуг самой Снежной королевы, — чтобы вернуть друга из мира вечного холода и тьмы.

В сказке Андерсена говорится о таких человеческих понятиях, как доброта, милосердие, сострадание, любовь и вера. Герда воздействует на персонажей, которых встречает по дороге в поисках Кая, и меняет их в лучшую сторону, — цитирует пресс-служба театра режиссера. — Я думаю, что и зрителей поступки Герды не оставят равнодушными, а, может быть, и вдохновят на настоящие подвиги.

Посредством танцевального языка в спектакле выражаются мысли и чувства, раскрываются взаимоотношения между героями, их характеры. В то же время танцевальный текст тесно связан с драматическим развитием действия и подчиняется законам драматургии.

Дети — это прирожденные актеры, — рассказывает Сергей Новиков. — Только у них можно перенять непосредственность, веру в лучшее и наивность. А танец — это искусство выражения себя. Играя в этом спектакле, юные дарования закаляют свой характер, учатся не бояться сложностей, наполнять каждое движение смыслом, эмоциями, настроением.

Евпаторийский театр приглашает на премьерные показы спектакля «Снежная королева» 29 февраля и 15 марта, начало в 16.00.