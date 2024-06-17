В Крымском театре юного зрителя презентовали спектакль «Кот в сапогах»

Постановка осуществлена в рамках федерального проекта «Поддержка детских и кукольных театров». Режиссер-постановщик премьерного спектакля Анастасия Пермякова, художник-постановщик Сергей Пермяков. Художественный руководитель театра Андрей Пермяков перевел с французского языка знаменитую сказку Шарля Перо «Кот в сапогах». Композитор, аранжировщик Павел Гавронов написал песни для спектакля. Над световой партитурой работает художник по свету из Москвы Андрей Костюченков (МАМТ, Большой театр). Спектакль рекомендован для семейного просмотра, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.