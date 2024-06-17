Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Театры Крыма | В Крымском театре юного зрителя презентовали спектакль «Кот в сапогах»
актуально в республике
В ском театре юного зрителя презентовали спектакль «Кот в сапогах»

В Крымском театре юного зрителя презентовали спектакль «Кот в сапогах»

Опубликовал: КрымPRESS в Театры Крыма 13:12 17.06.2024

В Крымском государственном театре юного зрителя состоялась премьера музыкального спектакля для детей «Кот в сапогах».

Постановка осуществлена в рамках федерального проекта «Поддержка детских и кукольных театров». Режиссер-постановщик премьерного спектакля Анастасия Пермякова, художник-постановщик Сергей Пермяков. Художественный руководитель театра Андрей Пермяков перевел с французского языка знаменитую сказку Шарля Перо «Кот в сапогах». Композитор, аранжировщик Павел Гавронов написал песни для спектакля. Над световой партитурой работает художник по свету из Москвы Андрей Костюченков (МАМТ, Большой театр). Спектакль рекомендован для семейного просмотра, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК. 

Фотоматериалы – Крымский государственный театр юного зрителя

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: театры Крыма

Комментарии для сайта Cackle
театры Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.