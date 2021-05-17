В Крымском ТЮЗе — премьера спектакля «Евпаторийский десант»

Документальный спектакль «Евпаторийский десант», премьера которого состоялась в Крымском государственном театре юного зрителя, основан на реальных событиях января 1942 года. Постановщик спектакля Андрей Пермяков долго вынашивал идею создания постановки по животрепещущей и важной для каждого евпаторийца трагической теме. Более двух месяцев шла подготовительная работа. Режиссер и команда спектакля изучали тему, собирали факты, документы, фото и видеоматериалы, портреты, письма и воспоминания.

По замыслу художника-постановщика спектакля Ольги Долговой основным элементом сценографии спектакля стал остов тральщика «Взрыватель» — флагмана десантной операции. Он, заваленный на правый бок, стал главным символом всей рассказываемой истории.

Помимо основного действующего лица спектакля – текста, в спектакле используется и драматургия иного рода, заключенная в пластическое выражение происходящего (режиссер по пластике Дарина Шарпило). Внутреннее действие выражено в точном пластическом рисунке, которому подчинены свет, музыка (Павел Гавронов), мультимедийное оформление.

За время постановки спектакль стал поистине народным. Процесс его подготовки давно вышел за рамки одного театра из Евпатории. Много архивных материалов было прислано из Москвы, Кёльна, Франкфурта-на-Майне, Лондона… В спектакле будут звучать голоса известных российских актеров: заслуженного артиста России Валерия Соловьёва, Алексея Васильченко (Санкт-Петербург) и настоящих немцев: Пауля Вагнера и Томаса Мюллера (Кёльн, Германия), Геральда Моравица (Вена, Австрия).

В команде постановщиков не только евпаторийцы, но и москвич Андрей Костюченков (художник по свету), симферополец Антон Химич (CG-художник), киевлянин Виталий Нарышкин (автор заглавной песни «Два дня») и другие.

Какие бы испытания не пришлось пройти, какие водовороты судеб – нельзя предавать свою Родину и всегда нужно идти до конца. Честь, семья, Родина – вот, ради чего был совершен этот подвиг. Многие евпаторийцы: врачи, горожане, дети – не смотря на свой страх, на риск, на смертельную опасность, вызвались помогать десантникам, скрывали их, под страшными пытками не выдавали имен. Наш спектакль не только про подвиг десанта, мы вскрыли главную суть — кто такие евпаторийцы. Это не только трагедия 740 человек, это трагедия 4 500 местных жителей, расстрелянных сразу после десанта и 12 640 стариков, женщин, детей убитых за время оккупации, — цитирует пресс-служба театра Андрея Пермякова.

Историческая справка:

5 января 1942 года в Евпатории был высажен тактический морской десант Красной армии. Недолгий успех операции уже через сутки обернулся полным крахом. Из семьсот сорока бойцов, выжило 70 человек. Из высадившихся на берег – 20. За время оккупации в Евпатории было расстреляно 12 640 стариков, женщин, детей — почти треть довоенного населения города. А тысячи человек были угнаны на работу в Германию.