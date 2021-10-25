В Крымском ТЮЗе презентовали выставку народного фотоклуба «Ялта»

Пейзажи, портреты, постановочные кадры, эксперименты: галерею актуального искусства «theHARASHO», работающую при крымском ТЮЗе, украсила новая выставка. В экспозиции профессиональные работы фотоклуба «Ялта». Приветствуя гостей на открытии, куратор галереи, художественный руководитель Крымского театра юного зрителя Андрей Пермяков подчеркнул, что такая творческая дружба помогает раскрыть наш полуостров в новых интересных ракурсах для большей аудитории.

Фотоклуб «Евпатория» давно дружит с «Ялтой», мы регулярно проводим обменные выставки. Не смотря на жанровое разнообразие, в ялтинском фотоклубе всегда есть ансамбль. У них высокий профессиональный уровень, видно, что работы отбирают. За это огромное спасибо! В нашей галерее бывают разные люди со всей России, всех возрастов, замечательно, что мы можем удивлять не только театром, но и фотоискусством. Приятно снова видеть фотоснимки, сделанные в Крыму, но в новых ракурсах, с новым содержанием. В очередной раз удивляемся тому, насколько прекрасен наш Крым, — отмечает Андрей Пермяков.

Выставка отчетная, авторы представили свои работы, которые отсняли в 2020 году. До открытия в галерее «theHARASHO», их можно было увидеть только в онлайн-формате. Более 80 лучших фотографий клуба «Ялта» будут радовать посетителей Крымского театра юного зрителя в течение ноября.

автор фото: Надежда Бондарчук