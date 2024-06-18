В Крымском ТЮЗе — премьера спектакля «Кот в сапогах»

Четвёртая подряд премьера в Крымском ТЮЗе сопровождалась дождём, что считается хорошей приметой. В субботу тёплый и уютный зал театра принимал гостей, чтобы открыть им дверь в новую сказку.

Известное произведение Шарля Перро «Кот в сапогах» перевёл с французского и написал пьесу Андрей Пермяков, режиссёром спектакля выступила Анастасия Пермякова. Этим авторско-режиссёрским тандемом мы уже наслаждались в спектакле «Принцесса, рыцарь и дракон» и вот, очередная работа, которая снова завоёвывает сердца зрителей.

С великолепием кота породы Шартез Дмитрий Керн врывается в зал, чтобы рассказать удивительную историю. Кот знакомит нас со своими помощниками (Алёна Лукашевич, Елена Петрова, Дарья Пушина, Владислав Шамрин), которые весь спектакль будут зажигать на сцене яркими песнями и танцами. Умный, хитрый, ловкий Кот в сапогах пытается устроить своему хозяину Пьеру де Карабасу (Александр Колпаков) лучшую жизнь, преподнося дары Королю (Дмитрий Афиногенов) и Принцессе (Мария Шенфельд). Обедневшее королевство благодарно таким дарам и с радостью принимает у себя образованного Кота. История набирает обороты, когда Принцесса с Королём в сопровождении весёлых и исполнительных капитана (Роман Рыжов) и лейтенанта (Дмитрий Шершов) королевской гвардии отправляются в путешествие. Там и состоится судьбоносная встреча Принцессы и Маркиза, который и сам будет поражён находчивостью своего Кота. Ближе к финалу появится и знаменитый Людоед (Сергей Новиков). Его имя неправильно написали в паспортном столе, и он стал Жираром, через букву «И», о чем с грустью вспомнит Людоед, который очень уж похож на шансонье. Одержав победу и здесь, Кот в сапогах встречает хозяина, и подталкивает его к предложению руки и сердца Принцессы. Их романтическая песня настолько тронула зал, что зрители стали зажигать фонарики на своих телефонах. Музыку для спектакля создавал Павел Гавронов, слова Андрей Пермяков, каждая песня звучит, как хит, который хочется слушать ещё раз и ещё раз, — говорят в пресс-службе Крымского ТЮЗ.

Художником-постановщиком спектакля выступил Сергей Пермяков. Мощные декорации создают целый сказочный мир на небольшой сцене Крымского ТЮЗа. Над магией света трудился Андрей Костюченков, который специально для постановки приехал из Москвы в Евпаторию.

По традиции, после премьеры театр устраивает розыгрыш, плакат спектакля с автографами получила зрительница Евгения, которая приехала на отдых из столицы России.

Новый, весёлый, задорный, музыкальный спектакль ещё 5 раз сыграют летом, а с сентября, уже в новом театральном сезоне показы возобновятся.

источник: пресс-служба Крымского ТЮЗ