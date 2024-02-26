В Крымском ТЮЗе создают спектакль для подростков

В конце февраля в репертуаре Крымского государственного ТЮЗа появится новый спектакль, который вырос из читки.

Во втором сезоне проекта «PROподростка: предкам на заметку» режиссер Сергей Толстых с юными артистами «Золотого ключика» провели читку по пьесе Игоря Витренко «Яна всем нравится (нет)». Текст был написан автором в рамках III коллаборативной лаборатории для подростков «Своя территория» (г.Тара), где был отмечен номинацией «Лучшая пьеса». В 2023 году история вошла в шорт-лист «Маленькой Ремарки», — отмечают в театре.

Спектакль раскроет все этапы буллинга и покажет чувства и мысли не только героини, но и тех, кто участвует в травле. Какие могут быть мотивы у нападающей толпы, можно ли избежать конфликта и как с ним разобраться – все это будет раскрыто в премьерном спектакле «Яна всем нравится (нет)».

источник: пресс-служба Крымского ТЮЗ