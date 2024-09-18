В Крымском ТЮЗе стартовали новый сезон

38 сезон открыли театральным капустником, который готовили режиссеры и юные артисты детского театра «Золотой ключик» (студия Крымского ТЮЗа), а ведущими театрального вечера стали Сергей Новиков и Сергей Толстых. Теплую атмосферу праздника создавали танцевальные, хореографические и драматические номера юных артистов.

Сотрудники театра, участники зрительского клуба, почетные гости и СМИ собрались в Красном зале, где и проходил капустник. Со словами благодарности и поздравлениями директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова обратилась к собравшимся:

У нашего театра широкая география зрителей. Люди приезжают к нам со всех уголков нашей необъятной страны и увозят с собой самые лучшие впечатления. Это все делаем мы своим уютом, чистотой, порядком и творчеством.

За 38 лет театр стал вторым домом для многих сотрудников. Театральная семья Крымского ТЮЗа растет с каждым годом, но есть люди, которые отдали службе в театре не один десяток лет. В этом году появилась новая традиция – художественный руководитель и директор театра вручили серебряные и золотые нагрудные знаки тем, кто прослужил в театре 25 и 30 лет. Таких сотрудников в ТЮЗе 14 человек, некоторые из них являются еще и выпускниками театра «Золотой ключик».

В праздничной обстановке были представлены новые артисты труппы выпускник ВГИК им. Герасимова Денис Макаров и выпускницы ОМГУ им. Достоевского Анастасия Лобова и Софья Крюкова, которые прошли посвящение прочитав со сцены произведения Владимира Набокова, Анны Ахматовой, Натальи Санниковой.

Худрук театра Андрей Пермяков рассказал о планах на грядущий сезон.

Начнется 38 сезон с генерального восстановления спектакля «Питер Пэн» по произведению Джеймса Мэтью Барри. Спектакль «Маленькая Баба Яга» по сказке Отфрид Пройслер готовит режиссер Ирина Фаустова.

В феврале музыкальный спектакль «Том Сойер» представит Елена Шарпило, а в марте состоится премьера постановки по рассказам Василия Шукшина, с рабочим названием «Светлые души». Спектакль-эксперимент, над которым будут работать сразу 5 режиссеров.

К юбилею празднования Дня Победы военную драму «Бабы» по произведению Владимира Балашова ставит Анастасия Пермякова. Также постоянных зрителей театра порадует новость о возвращении в репертуар «Вождя краснокожих», режиссера Сергея Толстых. Завершающей премьерой сезона станет «Шинель» Николая Гоголя в постановке Сергея Новикова.

Новогодняя кампания театра в этом году будет очень насыщенной: Андрей Пермяков выпустит спектакль «Остров сокровищ», в театральной гостиной откроет двери настоящая Резиденция Деда Мороза, а в Зеленом зале театра будут организованы корпоративные показы для взрослых зрителей спектакля «Рецепт любви», режиссера Нины Пермяковой по произведениям Чехова «Медведь» и «Предложение».

Также художественный руководитель Крымского ТЮЗа рассказал о предстоящем творческом вечере:

17 ноября у меня будет юбилейный творческий вечер в сопровождении ансамбль оркестра Крымского академического музыкального театра Республики Крым. Буду петь, читать, делиться воспоминаниями моих первых 45 лет.

Уже сегодня Крымский ТЮЗ работает над новой концепцией традиционного Международного фестиваля «Земля. Театр. Дети» и планирует проведение благотворительного фестиваля «Добро во имя мира», где главными действующими лицами станут дети участников и ветеранов СВО.

Новый театральный сезон будет насыщенным и ярким. В театре ожидаются и другие обновления, о которых зрители будут узнавать в течение года.

источник: пресс-служба Крымского ТЮЗ

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