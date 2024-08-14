В Крымском ТЮзе закрыли 37 театральный сезон

Добрая театральная традиция закрывать сезон капустником возродилась в Крымском ТЮЗе. В основном зале театра собрались работники Крымского ТЮЗа, участники просветительского проекта Театр+ и участники зрительского клуба. Весёлое и лёгкое шоу подготовили режиссёры и артисты театра Сергей Новиков и Сергей Толстых.

Мероприятие посетил заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко, который поздравил всех с успешным сезоном и вручил благодарности сотрудникам театра. Также нагрудный знак от министерства культуры был вручен режиссеру, педагогу, руководителю актерской группы «Артишок» Ирине Фаустовой. Месяц подписчики социальных сетей Крымского ТЮЗа голосовали за своих любимых артистов и премьеры сезона. По итогам голосования были вручены статуэтки: «Лучшая женская роль второго плана» — Юлия Авдонина, «Лучшая мужская роль второго плана» — Петр Пермяков, «Лучшая женская роль» — Вильгельмина Меттель, «Лучшая мужская роль» — Роман Рыжов, «Лучшая премьера сезона» — «Яна всем нравится (нет)», реж. С.Толстых. Сотрудники ТЮЗа также сделали свой выбор, так по итогам сезона лучшим информационным партнёром театра стал Туристско-информационный центр Евпатории, а самым активным зрителем — директор школы № 11 им. Евграфа Рыжова Ольга Онищенко, — отмечают в пресс-службе театра.

Премия «Итоги сезона» станет регулярной, а следующий капустник смогут посетить все желающие.

Уже в сентябре Крымский ТЮЗ вновь откроет двери для своих зрителей и будет радовать новыми премьерами, проектами и некоторыми сюрпризами, которые пока держатся в секрете.

источник: пресс-служба Крымского ТЮЗа

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