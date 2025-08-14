В крымской Грушевке анонсируют спортивный праздник «Яблочный Трейл – 2025»

Мероприятие традиционно объединит любителей активного отдыха, трейлраннинга и велоспорта, а также станет ярким событием для жителей и гостей Крыма. В этом году праздник пройдёт в особой атмосфере – после завершения уборочной кампании, когда сельскохозяйственные работники могут отдохнуть и насладиться плодами своего труда.

После забегов и велозаездов всех гостей ждёт дегустация пирогов и свежих яблок от местных сельхозпроизводителей, а также музыкальная программа и праздничная атмосфера.

Регистрация участников открыта на официальном сайте: https://reg.russiarunning.com/event/YablochnyyTreyl2025

Министерство сельского хозяйства Республики Крым приглашает всех желающих принять участие в «Яблочном Трейле» – мероприятии, которое сочетает спорт, здоровый образ жизни и поддержку крымских аграриев!

источник: пресс-служба администрации Судака