В Крымской обсерватории рассказали про «парад планет», которым «можно полюбоваться» 3 июня

В Крымской астрофизической обсерватории рассказали о многочисленных заявках и просьбах «показать парад планет», который (как сообщают многочисленные Интернет-источники) состоится сегодня, 3 июня.

Во-первых, само понятие «парад планет», скажем так, не только не научное, но и бессмысленное.

Парад планет — красивая старинная гипотеза, согласно которой планеты могут выстраиваться в одну линию, направленную от Земли в космос. По мере развития астрономии выяснилось, что параметры планетных орбит Солнечной системы, в частности, различные наклонения орбит, не допускают таких конфигураций. В связи с этим в профессиональной астрономии это явление давным-давно не рассматривается даже как гипотетическое. Проверка по самой полной российской базе данных Elibrary также показывает полное отсутствие каких-либо значимых научных публикаций по этой теме. Однако разнообразные виды бизнеса, например признанная лженаукой астрология, рассматривают это явление как реальное и вместе с некоторыми падкими на сенсации-пустышки представителями прессы призывают «насладиться зрелищем», — рассказали в обсерватории.

Во-вторых, факт, который можно проверить самому (не только в обсерватории). Планеты сейчас наблюдать невозможно.

Венера, Меркурий, Юпитер, Уран прячутся в лучах Солнца, Марс на самом пределе видимости и лишь Нептун с Сатурном немного выглядывают по утрам. При этом Нептун виден лишь в телескоп, поэтому фактически хоть как-то полюбоваться можно лишь Сатурном и то для желающих проснуться в полчетвертого утра. Желающие могут убедиться в этом самостоятельно — достаточно загрузить одну из многочисленных программ-планетариев или приложений типа Stellarium, StarWalk, Sky Safari и др. и посмотреть вид утреннего неба на 3 июня или любую другую дату, — подчеркнули в Крымской обсерватории.

В-третьих, доверяйте только профессионалам, а не всему, что «в Интернете написано».

Каких-либо особых событий на небе 3 июня не ожидается. Специальных мероприятий на эту дату также не планируется. Мероприятия лекционно-экскурсионного характера проводятся в обычном режиме, запись по тел. +79788935411 в рабочее время. Берегите своё время, доверяйте только проверенным источникам информации, — подытожили в обсерватории.

«Парад планет» на сегодня отменяется!