В Крымской республиканской библиотеке для молодежи — фотовыставка «Момент в объективе»

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи при поддержке министерства культуры РК состоялась презентация фотовыставки «Момент в объективе», ставшей итогом социального проекта «Хочу быть фотографом».

Этот проект реализуется в рамках Года педагога и наставника с целью профессионального самоопределения молодежи. Уровень представленных работ является свидетельством успешной реализации творческой лаборатории, которую провела профессиональный фотограф Наталья Галихина, а также показателем высокого уровня выпускников проекта в приобретении навыков фотохудожника, — рассказали в министерстве культуры РК.

Своими фотографиями участники смогли показать красоту самых неожиданных мест и вещей – величие крымских пейзажей, секреты виноделия, интеллектуальные игры и важнейшие семейные ценности.

Выставка будет доступна для посещения на протяжении месяца.

Фото: Крымская республиканская библиотека для молодежи.