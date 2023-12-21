В Крымской республиканской библиотеке для молодежи — фотовыставка «Момент в объективе»

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи при поддержке министерства культуры РК состоялась презентация фотовыставки «Момент в объективе», ставшей итогом социального проекта «Хочу быть фотографом».
Этот проект реализуется в рамках Года педагога и наставника с целью профессионального самоопределения молодежи.
Уровень представленных работ является свидетельством успешной реализации творческой лаборатории, которую провела профессиональный фотограф Наталья Галихина, а также показателем высокого уровня выпускников проекта в приобретении навыков фотохудожника, — рассказали в министерстве культуры РК.
Своими фотографиями участники смогли показать красоту самых неожиданных мест и вещей – величие крымских пейзажей, секреты виноделия, интеллектуальные игры и важнейшие семейные ценности.
Выставка будет доступна для посещения на протяжении месяца.
Фото: Крымская республиканская библиотека для молодежи.
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С тегами: выставки в Крыму