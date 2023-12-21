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В ской республиканской библиотеке для молодежи — фотовыставка «Момент в объективе»

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи — фотовыставка «Момент в объективе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 13:56 21.12.2023

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи при поддержке министерства культуры РК состоялась презентация фотовыставки «Момент в объективе», ставшей итогом социального проекта «Хочу быть фотографом».

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи - фотовыставка «Момент в объективе»

Этот проект реализуется в рамках Года педагога и наставника с целью профессионального самоопределения молодежи.

Уровень представленных работ является свидетельством успешной реализации творческой лаборатории, которую провела профессиональный фотограф Наталья Галихина, а также показателем высокого уровня выпускников проекта в приобретении навыков фотохудожника, — рассказали в министерстве культуры РК.

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи - фотовыставка «Момент в объективе»

Своими фотографиями участники смогли показать красоту самых неожиданных мест и вещей – величие крымских пейзажей, секреты виноделия, интеллектуальные игры и важнейшие семейные ценности.

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В Крымской республиканской библиотеке для молодежи - фотовыставка «Момент в объективе»

Выставка будет доступна для посещения на протяжении месяца.

Фото: Крымская республиканская библиотека для молодежи.

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