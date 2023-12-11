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В ской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 21:37 11.12.2023

«Страницы судеб».

У отечественной истории есть не только героические, но и трагические страницы, знать которые должен каждый гражданин нашей страны. Ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма в Крымской республиканской библиотеке для молодежи состоялось мероприятие «Страницы судеб».

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

Гостем библиотеки в этот день стал советник председателя Общественного Совета, один из учредителей Еврейской религиозной общины города Симферополя Юрий Борухович. Говоря о фашистском геноциде, продолжавшемся вплоть до освобождения Крыма советскими войсками, он отметил, что в городах и селах Крыма было убито более 20 тысяч евреев и двух с половиной тысяч крымчаков. Кроме того, Юрий Борухович рассказал о памятных мероприятиях, организуемых на десятом километре Феодосийского шоссе, где в годы войны велись массовые расстрелы ни в чем не повинных людей.

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

Перед читателями выступил и Главный раввин Республики Крым Йехезкель Лазар. Он рассказал о важности духовного и нравственного воспитания современной молодёжи.

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

В рамках мероприятия прозвучало стихотворение Ирины Игнатовой «Братьям-крымчакам». По окончанию встречи посетители библиотеки изучили тематическую книжную экспозицию, в которой были представлены профильные издания.

В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

Фото и материалы: ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи».

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