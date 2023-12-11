В Крымской республиканской библиотеке для молодежи говорили о страшных страницах истории

«Страницы судеб».

У отечественной истории есть не только героические, но и трагические страницы, знать которые должен каждый гражданин нашей страны. Ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма в Крымской республиканской библиотеке для молодежи состоялось мероприятие «Страницы судеб».

Гостем библиотеки в этот день стал советник председателя Общественного Совета, один из учредителей Еврейской религиозной общины города Симферополя Юрий Борухович. Говоря о фашистском геноциде, продолжавшемся вплоть до освобождения Крыма советскими войсками, он отметил, что в городах и селах Крыма было убито более 20 тысяч евреев и двух с половиной тысяч крымчаков. Кроме того, Юрий Борухович рассказал о памятных мероприятиях, организуемых на десятом километре Феодосийского шоссе, где в годы войны велись массовые расстрелы ни в чем не повинных людей.

Перед читателями выступил и Главный раввин Республики Крым Йехезкель Лазар. Он рассказал о важности духовного и нравственного воспитания современной молодёжи.

В рамках мероприятия прозвучало стихотворение Ирины Игнатовой «Братьям-крымчакам». По окончанию встречи посетители библиотеки изучили тематическую книжную экспозицию, в которой были представлены профильные издания.

Фото и материалы: ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи».