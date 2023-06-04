 В крымской столице открылась фотовыставка «Симферополь в объективе времени»  

В 239-летнюю годовщину крымской столицы, на бульваре Франко открылась фотовыставка «Симферополь в объективе времени» династии фотохудожников Юрчишко.

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, а также фотохудожник, автор выставки Леонид Юрчишко.

Сегодня праздник начали открытием замечательной фотовыставки династии Юрчишко. Любой желающий может посмотреть на наш Симферополь в историческом аспекте, посмотреть какой он был 70 лет назад, 50 лет назад, сравнить с тем, что есть сегодня. И, конечно же, это вызывает теплое чувство ностальгии. И я уверен, что эти добрые традиции будут продолжены. Сегодня у нас возникла хорошая идея с Леонидом Петровичем – мы сделаем постоянно действующую выставку в здании администрации города, – отметил Михаил Афанасьев.