В крымской столице — премьера новогодней сказки «Двенадцать месяцев»

В Крымском академическом русском драматическом театре имени М. Горького состоялась премьера новогодней сказки «Двенадцать месяцев» для самых маленьких жителей и гостей столицы.

Этой зимой согревать и радовать зрителей будет сказка Самуила Маршака — поучительная история о добрых людях и хороших поступках, об умении признавать свои ошибки и умении прощать, о чудесах природы, чистой любви и волшебстве людских сердец. Постановочная группа спектакля: режиссер-постановщик — Анжелика Добрунова, художник-постановщик — Кирилл Ерёмин, художник по свету — Роман Клочков, композитор — заведующий музыкальной частью театра Антон Калиниченко, балетмейстер — Елизавета Сутягина, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В постановке задействованы артисты театра, а также студенты Театрального колледжа Крымского университета культуры, искусств и туризма.

По традиции, перед каждым показом спектакля юных зрителей будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Показы пройдут на Основной сцене театра по 7 января.

Фото: Виталий Парубов, https://mkult.rk.gov.ru/articles/c8bc66c9-c4c8-4bf5-b274-654880915a28