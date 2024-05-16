В крымской столице приветствовали участников историко-патриотического забега и захода «Как ковалась победа»  

Автор проекта Станислав Логинов должен преодолеть 2400 километров через 30 городов, где проходили сражения во время Великой Отечественной войны.

Легкоатлет из Новосибирска Станислав Логинов преодолевает 2400 километров по Дороге мужества «Город-Герой Севастополь – город-герой Ленинград/Санкт-Петербург» и рассказывает молодому поколению о том, как наши предки защищали Родину. Маршрут акции «Как ковалась победа» пролегает по местам, где проходила линия фронта и шли ожесточённые бои в годы Великой Отечественной войны.

Накануне участники марафона посетили город Симферополь. Станислав Логинов встретился с представителями администрации города Симферополя, участниками специальной военной операции, спортсменами и руководителями общественных организаций. У мемориала «Вечный огонь» в парке им. Ю.А. Гагарина состоялся торжественный митинг.

Моя миссия – рассказать всем про те тропы, где наши бойцы защищали Отечество, нашу Родину. И в интересном формате для молодёжи вести социальные сети, чтобы к нам присоединилось как можно больше патриотов, – рассказал Станислав Логинов.

Участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню в знак памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни за наше будущее.

Фото: администрация Симферополя.