В крымской столице продлили перекрытие нескольких улиц на три недели
фото: © РИА Новости Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:52 21.05.2026

В связи с ремонтными работами по улице Красноармейской в Симферополе опубликована схема объезда данного участка, срок работ продлен на три недели. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с необходимостью выполнения дополнительных технических присоединений абонентов по ул. Красноармейская к централизованной системе водоотведения срок выполнения восстановительных работ дорожного покрытия продлен ориентировочно на три недели, — сообщили в администрации столицы Крыма.

По маршруту № 8

С 21 мая по 22 мая 2026 года в двух направлениях: Ленина — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова…

  • Прямое направление: с 23 мая 2026 года: …Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова…
  • Обратное направление: …Чехова — Нижнегоспитальная — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина…
По маршруту № 12 А-Б:
  • С 21 мая по 22 мая 2026 12 А …Красноармейская — Крымская — Студенческая — Ленина… (конечная на Студенческая — 8 Марта)
  • 12 Б Ленина — Студенческая — Крымская — Красноармейская. (конечная на Студенческая — 8 Марта)
  • С 23 мая 2026 года 12 А …Красноармейская — Крымская — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина…(конечная на Красноармейская (сквер).
  • 12 Б …Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Крымская — Красноармейская… (конечная на Красноармейская (сквер).

источник: РИА Новости Крым 

