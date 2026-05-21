В крымской столице продлили перекрытие нескольких улиц на три недели

В связи с ремонтными работами по улице Красноармейской в Симферополе опубликована схема объезда данного участка, срок работ продлен на три недели. Об этом сообщили в администрации города.
В связи с необходимостью выполнения дополнительных технических присоединений абонентов по ул. Красноармейская к централизованной системе водоотведения срок выполнения восстановительных работ дорожного покрытия продлен ориентировочно на три недели, — сообщили в администрации столицы Крыма.
По маршруту № 8
С 21 мая по 22 мая 2026 года в двух направлениях: Ленина — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова…
- Прямое направление: с 23 мая 2026 года: …Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Пограничников — Крымская — Нижнегоспитальная — Чехова…
- Обратное направление: …Чехова — Нижнегоспитальная — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина…
- С 21 мая по 22 мая 2026 12 А …Красноармейская — Крымская — Студенческая — Ленина… (конечная на Студенческая — 8 Марта)
- 12 Б Ленина — Студенческая — Крымская — Красноармейская. (конечная на Студенческая — 8 Марта)
- С 23 мая 2026 года 12 А …Красноармейская — Крымская — Студенческая — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Ленина…(конечная на Красноармейская (сквер).
- 12 Б …Ленина — Фабричный спуск — Красноармейская (сквер) — Фабричный спуск — Студенческая — Крымская — Красноармейская… (конечная на Красноармейская (сквер).
источник: РИА Новости Крым
С тегами: транспорт крыма
С тегами: транспорт крыма