Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ГИБДД Крыма | В крымской столице продолжается акция «Пешеход! Пешеходный переход!»
актуально в республике
В крымской столице продолжается акция "Пешеход! Пешеходный переход!"

В крымской столице продолжается акция «Пешеход! Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 17:30 16.10.2024

Патруль ЮИД вышел на улицы Симферополя, чтобы напомнить пешеходам о правилах перехода проезжей части. Юные инспекторы движения являются главными помощниками сотрудников Госавтоинспекции и продолжают проводить активную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!» ученики специализированного класса Госавтоинспекции МБОУ «СОШ No 29 им. Г.К. Жукова» совместно с полицейскими напомнили пешеходам о мерах безопасного поведения на дороге в условиях сокращения светового дня и при ухудшении погодных условий, а также о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы, — сообщили в администрации крымской столицы.

Кроме того, ребята рассказали гражданам о факторах риска, которые могут стать причиной ДТП, и призвали концентрировать все свое внимание только на дороге. Всем участникам акции юные инспекторы вручали тематические листовки.

Узнайте больше:  В Симферополе наказали дрифтера. Пока - штрафами

Юные инспекторы движения являются главными помощниками сотрудников Госавтоинспекции и продолжают проводить активную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Так, в рамках профилактического мероприятия "Пешеход! Пешеходный переход!" ученики специализированного класса Госавтоинспекции МБОУ "СОШ No 29 им. Г.К. Жукова" совместно с полицейскими напомнили пешеходам о мерах безопасного поведения на дороге в условиях сокращения светового дня и при ухудшении погодных условий, а также о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы. Кроме того, ребята рассказали гражданам о факторах риска, которые могут стать причиной ДТП, и призвали концентрировать все свое внимание только на дороге. Всем участникам акции Юидовцы вручали тематические листовки.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ГИБДД Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
ГИБДД Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.