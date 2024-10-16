В крымской столице продолжается акция «Пешеход! Пешеходный переход!»

Патруль ЮИД вышел на улицы Симферополя, чтобы напомнить пешеходам о правилах перехода проезжей части. Юные инспекторы движения являются главными помощниками сотрудников Госавтоинспекции и продолжают проводить активную работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!» ученики специализированного класса Госавтоинспекции МБОУ «СОШ No 29 им. Г.К. Жукова» совместно с полицейскими напомнили пешеходам о мерах безопасного поведения на дороге в условиях сокращения светового дня и при ухудшении погодных условий, а также о необходимости иметь на одежде световозвращающие элементы, — сообщили в администрации крымской столицы.

Кроме того, ребята рассказали гражданам о факторах риска, которые могут стать причиной ДТП, и призвали концентрировать все свое внимание только на дороге. Всем участникам акции юные инспекторы вручали тематические листовки.

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