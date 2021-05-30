В Крыму 1 июня приглашают детей на бесплатные экскурсии в интерактивные парки и на праздничные программы

В Крыму 1 июня для детей организованы бесплатные экскурсии и праздничные программы. Министерство курортов и туризма РК к Международному дню защиты детей пригласили интерактивные парки и музеи организовать для крымских школьников праздник. К праздничным мероприятиям подключились почти все города Крыма, предлагая как свободный вход в праздник, так и скидки до 50%.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? БЕСПЛАТНО ЛИ?

Ялта

— Крокодиляриум (ул. Игнатенко, 1): бесплатно дети в возрасте до 16 лет (если ребенку 13 лет и меньше, то бесплатно может пройти и сопровождающий взрослый),

— Иммерсивный променад «Слушая город»: бесплатно дети в возрасте до 16 лет.

Алушта

— Алуштинский аквариум (ул. Горького, 4): бесплатно дети в возрасте до 16 лет (если ребенку 13 лет и меньше, то бесплатно может пройти и сопровождающий взрослый),

— Научно-развлекательный центр «Страж империи» (ул. Ленина, 10): дети в возрасте до 5 лет бесплатно, до 15 лет – скидка 50%.

Евпатория

— Парк «Крым в миниатюре» (ул. Кирова, 34/42): бесплатно дети в возрасте до 16 лет (если ребенку 13 лет и меньше, то бесплатно может пройти и сопровождающий взрослый),

— Дом великана (ул. Поповича, 3, парк развлечений «Авангард»): скидка 50% для детей в возрасте до 14 лет,

— Музей инопланетян (ул. Поповича, 3, парк развлечений «Авангард»): скидка 50% для детей в возрасте до 14 лет,

— Перевернутый дом (ул. Поповича, 3, парк развлечений «Авангард»): скидка 50% для детей в возрасте до 14 лет.

Симферополь и район

— Научно-развлекательный центр «Знаниум» (г. Симферополь, ул. Киевская, 115): бесплатно дети в возрасте до 16 лет,

— Парк «Викинг» (Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Стадионная, 15): бесплатно дети в возрасте до 14 лет.

Бахчисарай и район

— Парк «Крым в миниатюре» (г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4): бесплатно дети в возрасте до 16 лет (если ребенку 13 лет и меньше, то бесплатно может пройти и сопровождающий взрослый),

— Ферма «Чудо ослик» (Бахчисарайский район, с. Залесное, ул. Советская, 2): бесплатно дети в возрасте до 14 лет, на катание на осликах скидка 50%,

— Ферма «Ишачок» (Бахчисарайский район, с. Малое Садовое, ул. Хрусталева, 1): скидка 25% для детей в возрасте до 14 лет.

Саки

Для детей подготовлены анимационная программа, шоу мыльных пузырей, конкурс рисунка на асфальте и праздничный концерт с участием цирковой студии.

МУЗЕИ, ПАРКИ, БИБЛИОТЕКИ.

Ялтинский музей под открытым небом «Поляна сказок» (Ялта, пгт Виноградное, ул. Яузы, 28). Здесь праздник начнётся в 11:00. На входе детей будут встречать сказочные герои. Юных гостей ждут праздничная анимация, разнообразные мастер-классы (по лепке, гончарному делу, «космической» живописи) и яркое шоу фокусов с участием иллюзиониста Станислава Диво. Вход для детей на праздник будет бесплатным.

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» (Севастополь, ул. Древняя, 1). Жители и гости Севастополя смогут 1 июня бесплатно посетить Херсонес. А детей ждёт насыщенная программа. Так, с 11:00 до 14:00 в Саду миниатюр будет работать «Древнегреческая школа», где они смогут почувствовать себя настоящими археологами. 45-минутные уроки будут бесплатными. Количество мест в группе – до 10 человек. Кроме того, в Византийском дворике пройдут детские мастер-классы по декоративной росписи посуды. За основу возьмут античные сюжеты и образцы. Билет стоит 200 рублей (купить его нужно в кассах музея-заповедника). Количество мест в группе – до 8 человек. Участие в этих мастер-классах проводится только по предварительной записи по телефону: +7 (918) 071-90-90. Заявки принимаются с 9:00 до 17:00.

Эко-парк «Лукоморье» (Севастополь, пр. Победы, 1а). Эко-парк зовёт юных жителей и гостей Севастополя на праздник детства. Организаторы обещают: будет много веселья, игр и одного из любимых детских лакомств — мороженого. В программе — концерт творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, призы и подарки. Посетителей будут развлекать аниматоры. При этом праздничную территорию разобьют на тематические зоны, где каждый гость сможет найти развлечение для своей души. Например, можно будет посетить Площадь артистов, Парк аттракционов, Бульвар мастеров, Улицу мороженого, Литературный сквер, Район старателей и Аллею художников. Праздник в эко-парке будет проходить с 10:00 до 18:00.

Музей-заповедник «Судакская крепость» (Судак, ул. Генуэзская крепость, 1). Генуэзская крепость готовит для юных гостей праздник «Детство — это мы!». Например, они смогут посетить замок консула Солдайи и принять участие в квест-игре с разгадыванием кроссвордов на историческую тему. Также дети узнают много интересного о жителях цитадели в XIII-XIV веках. А ещё им предложат посетить 3D-выставку «Путешествие во времени. Средневековая Солдайя», ответить на вопросы консула и поучаствовать в интерактивной программе. Участников конкурсов ждут памятные сувениры.

Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина (Феодосия, ул. Галерейная, 10). В честь праздника музей 1 июня откроет выставку «Кукольный дворик». Посетители увидят разнообразных авторских кукол. Все они выполнены в различных техниках и с использованием всевозможных материалов. Ожидается, что в выставке примут участие более 30 мастеров из разных уголков Крыма. Среди них, к слову, не только взрослые, но и дети. Но всех их объединяет одно — увлеченные созидательным процессом. Выставка будет работать в музее до 1 июля.

Республиканская крымскотатарская библиотека имени Исмаила Гаспринского (Симферополь, ул. Самокиша, 8). К детскому празднику библиотека приурочила День национальных игр «Арманчыкъ, арманчыкъ…». Но пройдёт он не 1 июня, а 6-го. Посетителей ждут литературные активности. Программа будет построена на знании детских игр народов, проживающих в Крыму. Также гости смогут принять участие в открытии выставки детских рисунков и получить в подарок буклеты с описанием старинных крымскотатарских детских игр. Начало мероприятия – 12.00.

Алуштинская городская библиотека №2 (Алушта, ул. Артиллерийская, 8). Библиотека 1 июня предложит детям и их родителям развлекательную программу «Маленькие дети на большой планете». Малыши и взрослые смогут принять участие в конкурсе рисунков «Моё счастливое детство», мастер-классе «Солнце из ладошек» и литературной викторине «Парад любимых литературных героев». А ещё они запишут челлендж-поздравление «Дети — детям».

ТЕАТРЫ.

В Международный день защиты детей можно посетить и крымские театры юных зрителей. Их на полуострове два – в Севастополе и Евпатории. Кроме того, 1 июня в Севастополе откроется детский театральный фестиваль.

Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство» (Севастополь, пр. Гагарина, 16, Севастопольский ТЮЗ). Фестиваль пройдёт с 1 по 5 июня в Севастопольском театре юного зрителя. «Сказочное королевство» объединит драматические театры и театры кукол из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Самары, Севастополя и Симферополя. На фестиваль они везут восемь своих спектаклей. Показы будут проходить дважды в день — в 11:00 и 18:30. Оценит постановки профессиональное жюри. Ознакомиться с программой показов можно здесь . А приобрести билеты — на сайте СевТЮЗа . Кроме спектаклей в программе фестиваля запланированы и развлекательные мероприятия. Так, на площади перед зданием ТЮЗа каждое утро, в 9:00, будут проходить летние театральные зарядки. Принять участие в них смогут все желающие. Занятия проведут представители севастопольских федераций по капоэйра, тхэквондо, ушу, спортивной аэробики и эстетической гимнастике.

Севастопольский театр юного зрителя (Севастополь, пр. Гагарина, 16). 1 июня в театре пройдут два спектакля – один в рамках фестиваля «Сказочное королевство». Это мелодрама «Тринадцатая звезда» Рязанского областного ТЮЗа. Зрителям покажут трогательную историю о любви и ненависти, отваге и трусости, дружбе и предательстве. События спектакля будут разворачиваться в загоне скакового клуба, где живут кролики. Они ждут, когда их выпустят на беговое поле перед носом у собак, чтобы люди смогли сделать ставки. Чтобы получить свободу ушастым бегунам нужно убежать от преследователей 13 раз и получить 13 звёзд. Рассчитана постановка на детей в возрасте от 12 лет и старше. Начало показа – 11:00. Дети помладше могут посетить музыкальную сказку «Тайна Золотого ключика» (возрастной ценз – 7+). Мы все знаем героев этой истории, написанной Алексеем Толстым. Все они мечтают о счастье, но идут к нему разными путями. В такой погоне за простым человеческим желанием и возникает конфликт. Но кто сможет завладеть ключиком, открыть заветную дверцу и стать счастливым? Начало показа – 18:30. Приобрести билеты на спектакли можно онлайн – на сайте СевТЮЗа .

Крымский государственный театр юного зрителя (Евпатория, ул. Бартенева, 1-5). В Международный день защиты детей в Крымском ТЮзе можно посетить часовой спектакль «Зайцы». В его основе лежит история семьи зайцев, в которой родители творчески подходят к вопросу воспитания своих детишек, превращая их будни в интересную игру. Юные зрители будут вовлечены в происходящее на сцене в качестве помощников и подсказчиков ушастых героев. Спектакль рассчитан на детей в возрасте от 3 лет и старше. Начнётся он в 17:00. Купить билеты можно на сайте ТЮЗа .

По материалам министерства курортов и туризма РК, Туристического портала Республики Крым.