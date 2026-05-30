В Крыму 1 июня — выходной день. Празднование Троицы

Донбасс, Новороссия и Крым сделали 1 июня выходным днем для празднования Троицы, соответствующие решения приняли главы пяти регионов.

Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: <…> 1 июня 2026 года — в связи с празднованием Святой Троицы, — сказано в указе главы Крыма Сергей Аксенов.

При этом руководителю аппарата Совета министров Республики Крым, руководителям исполнительных органов Республики Крым поручено организовать дежурство в нерабочий день.

В указе губернатора соседней Херсонской области Владимира Сальдо уточняется, что выходным объявлено 31 мая, однако если это совпадает с выходным днем, необходимо сделать перенос на следующий день. Аналогичные решения приняты в Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР.

31 мая 2026 года православные верующие в России отмечают день Святой Троицы (Пятидесятницы) — один из 12 важнейших (двунадесятых) церковных праздников. Троица относится к числу так называемых переходящих праздников, поскольку ее дата зависит от Пасхи. Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й день после Воскресения Христова и на 10-й после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье. Западно-христианские церкви на 50-й день после Пасхи празднуют Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают спустя 7 дней.

источник: ТАСС

