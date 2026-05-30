Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму 1 июня — выходной день. Празднование Троицы
Новости Республики
В Крыму 1 июня - выходной день. Празднование Троицы

В Крыму 1 июня — выходной день. Празднование Троицы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 30.05.2026

Донбасс, Новороссия и Крым сделали 1 июня выходным днем для празднования Троицы, соответствующие решения приняли главы пяти регионов.

Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: <…> 1 июня 2026 года — в связи с празднованием Святой Троицы, — сказано в указе главы Крыма Сергей Аксенов.

При этом руководителю аппарата Совета министров Республики Крым, руководителям исполнительных органов Республики Крым поручено организовать дежурство в нерабочий день.

В указе губернатора соседней Херсонской области Владимира Сальдо уточняется, что выходным объявлено 31 мая, однако если это совпадает с выходным днем, необходимо сделать перенос на следующий день. Аналогичные решения приняты в Запорожской области, а также в ДНР и ЛНР.

Узнайте больше:  В этом году спецслужбы Крыма вместе с Народным фронтом отправили на фронт 10 автомобилей

31 мая 2026 года православные верующие в России отмечают день Святой Троицы (Пятидесятницы) — один из 12 важнейших (двунадесятых) церковных праздников. Троица относится к числу так называемых переходящих праздников, поскольку ее дата зависит от Пасхи. Православные церкви отмечают Святую Троицу на 50-й день после Воскресения Христова и на 10-й после Вознесения Господня. Праздник всегда приходится на воскресенье. Западно-христианские церкви на 50-й день после Пасхи празднуют Сошествие Святого Духа (Пятидесятницу), а Святую Троицу отмечают спустя 7 дней.

источник: ТАСС

Просмотры: 13

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.