В Крыму 12 сентября закроют въезд и эвакуируют жителей Орджоникидзе
фото: © ТГ-канал Сергея Аксенова

08.09.2025

В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии. Отмечается, что тренировка начнется в пятницу в 9 утра.

На время проведения тренировки будет выставлено оцепление, ограничено и перекрыто движение автотранспорта, планируется проведение эвакуационных мероприятий, — говорится в сообщении.

Власти призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не приезжать в поселок в этот день, исключить посещение района проведения тренировки, не делать фото и не снимать процесс на видео.

Тренировка проводится в целях отработки взаимодействия всех групп для обеспечения безопасности гостей и жителей поселка, — пояснили в администрации.

Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.

источник: РИА Новости Крым 

