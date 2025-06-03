В Крыму 13% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.
В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 13% жителей Крыма планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.
Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (16% против 11% соответственно). Среди жителей Крыма от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (15%), среди тех, кто старше и моложе, таких 12%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (14%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (11%).
Большинство (62%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.
Время проведения: 5-30 мая 2025 года
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С тегами: праздники в Крыму