В Крыму 13% работающих продлят отпусками и отгулами 4 выходных на День России

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Крыма.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд — с 12 по 15 июня. 13% жителей Крыма планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (16% против 11% соответственно). Среди жителей Крыма от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (15%), среди тех, кто старше и моложе, таких 12%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (14%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (11%).

Большинство (62%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.

Время проведения: 5-30 мая 2025 года

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