В Крыму 155 новых случаев заражения COVID-19 и 6 летальных исходов за сутки

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 155 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 16 ноября на территории Республики зарегистрировано 155 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 77 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая – завозные из-за рубежа, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 496 человек.

Всего выявлено 12 522 положительных на COVID-19. Выздоровевших за весь период – 8 080 человек. Число умерших – 218 (6 пациентов скончались за минувшие сутки). Амбулаторное лечение проходят 2 749 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2 372, изолировано в обсерваторы – 30 человек.