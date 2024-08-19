В Крыму 16% работающих не знают о существовании аптечки в компании

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные крымчане.

Наличие производственной аптечки — обязанность работодателя. Новые требования к ее комплектации уже утверждены и вступят в силу с 1 сентября 2024 года. У большинства работодателей (82%) аптечка установленного образца есть. 76% работников знают, где находится производственная аптечка: «Она отмечена на плане эвакуации». 8% догадываются, где она может быть: «Ее постоянно растаскивают». 16% не знают о ее наличии, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Самые осведомленные — работники до 34 лет (81% точно знают о существовании и местонахождении аптечки для оказания первой помощи работникам).

Время проведения: 2—13 августа 2024 года

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