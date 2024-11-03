В Крыму 20% компаний заводят офисных питомцев

В офисе каждой пятой компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители компаний из Крыма.

В офисах каждой пятой организации (20%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 12% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (25%) и крупных компаний (20%). Причем по большей части их заводят специально.

Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (17%) и IT-компаний (13%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 12%).

Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

Время проведения: 1—18 октября 2024 года

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