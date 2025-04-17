В Крыму 21 апреля — выходной день

Такое решение принято по случаю празднования Пасхи, которая в 2025 году выпадает на 20 апреля. Работать крымчане начнут со вторника – трудовая неделя продлится четыре дня.

Это не единственный выходной, установленный для крымчан республиканским законом из-за религиозных праздников. Так, жители полуострова будут отдыхать 6 июня, в честь Курбан-байрам, и 9 июня — в день Святой Троицы.

Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно.

Уже в начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.