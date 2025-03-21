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Новости Республики
В Крыму 21% женщин все еще спрашивают о планах на детей при трудоустройстве
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму 21% женщин все еще спрашивают о планах на детей при трудоустройстве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 21.03.2025

Каждой пятой женщине, когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные женщины Крыма.

Каждой пятой женщине (21%) при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (74%) не сталкиваются с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (24%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 14%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным: 22% против 20% соответственно.

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Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чуть чаще, чем тех, чей заработок меньше (22% против 21%).

Время проведения: 12-17 марта 2025 года

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