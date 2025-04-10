В Крыму 26% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob участвовали трудоустроенные мужчины, состоящие в браке и планирующие детей, и работодатели из Крыма.

В Крыму число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, на данный момент – 11%.

Число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, составляет 55% (каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 22% считают это маловероятным).

26% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 19% считают такую ситуацию вполне возможной.

Время проведения: 2 марта — 8 апреля 2025 года

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