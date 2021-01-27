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В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО»

В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:45 27.01.2021

С 28 января по 7 февраля 2021 года усилиями студенческих отрядов Республики Крым пройдет Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» – это масштабная добровольческая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Снежный десант РСО направлен на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками в школах для определения их профессионального выбора, популяризацию добровольчества и пропаганду трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи, — отмечают в Крымском региональном отделении молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Пять отрядов Крымского студенческого десанта РСО объединяют обучающихся из Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Работа отрядов будет проводиться в Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском районах, а также в г. Армянск, г. Джанкой, г. Евпатория, г. Керчь, г.Саки, г. Симферополь, г. Феодосия.

В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО» В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО»

28 января состоится торжественное открытие Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО», на котором будут присутствовать Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов, руководство КФУ им. В.И. Вернадского и КИПУ имени Февзи Якубова. В рамках открытия бойцам Крымского студенческого десанта РСО вручат путевки для осуществления трудовой деятельности в своих регионах Крыма.

Дата и время открытия: 28 января 2021 года, 10:00.

Место проведения: г.  Симферополь, парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, Мемориал аллея Героев (Вечный огонь).

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В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО»

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