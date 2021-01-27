В Крыму 28 января стартует акция «Крымский студенческий десант РСО»

С 28 января по 7 февраля 2021 года усилиями студенческих отрядов Республики Крым пройдет Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» – это масштабная добровольческая акция, в которой участвуют бойцы студенческих отрядов со всей страны. Снежный десант РСО направлен на проведение добровольческих акций по благоустройству населенных пунктов, оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, профориентационную работу со старшеклассниками в школах для определения их профессионального выбора, популяризацию добровольчества и пропаганду трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи, — отмечают в Крымском региональном отделении молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Пять отрядов Крымского студенческого десанта РСО объединяют обучающихся из Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Работа отрядов будет проводиться в Кировском, Красногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском районах, а также в г. Армянск, г. Джанкой, г. Евпатория, г. Керчь, г.Саки, г. Симферополь, г. Феодосия.

28 января состоится торжественное открытие Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО», на котором будут присутствовать Председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Сергей Селимов, руководство КФУ им. В.И. Вернадского и КИПУ имени Февзи Якубова. В рамках открытия бойцам Крымского студенческого десанта РСО вручат путевки для осуществления трудовой деятельности в своих регионах Крыма.

Дата и время открытия: 28 января 2021 года, 10:00.

Место проведения: г. Симферополь, парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина, Мемориал аллея Героев (Вечный огонь).

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