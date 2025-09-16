В Крыму 3 октября пройдёт ежегодный форум «Мой бизнес. Пикник»

Бизнес-пикник проводится в Республике Крым уже пятый год подряд, при этом нам удаётся держаться самых актуальных тем новостной повестки и трендов, поэтому в этом году главными темами мероприятия станут креативная составляющая предпринимательской деятельности, создание контента на телефон, а также взаимодействие с искусственным интеллектом, — рассказала Ирина Кивико.

В программе форума предусмотрены физическая активность, мастер-классы, открытые лекции и бизнес-игры. Также на площадках будет создано пространство для неформального общения и обмена контактами.

Форум «Мой бизнес. Пикник» пройдёт 3 октября с 9:30 до 18:30 по адресу: Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, 22 (Винный парк курорта «Мрия»).

Предприниматели Крыма могут принять участие в форуме бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке: https://frbk.bitrix24site.ru/picknik_2025/

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» при поддержке Совета министров Республики Крым.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым