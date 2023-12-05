В Крыму 30 доверчивых граждан добровольно отдали мошенникам более 10 миллионов рублей

С 27 ноября по 3 декабря в МВД по РК обратилось 30 граждан. Все заявители стали жертвами дистанционных мошенников. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим в Крыму, составила 10 миллионов 344 тысячи 244 рубля.

ЗВОНКИ.

Мошенники осуществляют звонки через Вотсап, Телеграм и Вайбер, представляясь работниками банков и сотрудниками правоохранительных органов. В полицию обратились 18 граждан, пострадавших от действий мошенников по такой схеме. Люди после разговора по телефону с незнакомыми и поверив в истории мошенников, отдали им 9 миллионов 399 тысяч 139 рублей, — сообщили в МВД по РК.

В полицию Ялты поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала, что от неизвестного, который позвонил ей на мобильный телефон, поступило предложение о заработке путем инвестирования. Намереваясь увеличить свой доход, заявительница перевела на указанный ей неизвестным счет деньги в сумме 442 тысячи 500 рублей. После того как со счета потерпевший списались денежные средства, связь с оппонентом прервалась.

Обратившаяся в полицию с заявлением о мошенничестве жительница Ленинского района рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного абонента, который представился сотрудником правоохранительных органов. Сообщив женщине приятную новость о том, что ей положена компенсация за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты, мошенник заверил, что деньги в ближайшее время будут перечислены на ее счет. Но вначале ей необходимо оплатить услуги юриста. Женщина перевела на указанный злоумышленником счет деньги в сумме 352 тысячи рублей. Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая обратилась в полицию.

14 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров, в том числе с использованием логотипа одного из ведущих банков Крыма. Общая сумма ущерба – 8 миллионов 136 тысяч 039 рублей.

В большинстве случаев мошенники звонят через Вотсап, Телеграм и Вайбер, используя логотипы известных банков, и представляются специалистами финансовых организаций или сотрудниками правоохранительных органов. Запугивают потерпевших рассказами о том, что с их счетами неизвестные совершают подозрительные транзакции и пытаются похитить денежные средства. После чего предлагают с целью сохранения накоплений осуществить перевод на так называемые «резервные» счета, убеждая граждан в том, что так их деньги будут в безопасности и злоумышленники не смогут их обналичить. Однако это не так! Ничего не подозревающие жертвы переводят крупные суммы на продиктованные мошенниками счета, после чего звонки прекращаются, а потерпевшие осознают, что доступа к новым счетам не имеют, — сообщили в МВД по РК.

Таким образом жительница Евпатории перевела на указанные злоумышленником счета около 6,5 миллионов рублей.

По такой же схеме мошенники завладели денежными средствами жителей Симферополя, Симферопольского и Первомайского района на общую сумму около 600 тысяч рублей.

Заявители рассказали, что мошенники звонили им на Вотсап и Телеграм и действовали по схеме «Ваши банковские счета находятся под угрозой атаки мошенников». После чего предлагали перевести деньги на «резервные» счета. Услышав такую информацию, граждане теряли бдительность и, в надежде на сохранение своих сбережений, действовали по указанию злоумышленников.

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ.

На сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях злоумышленники размещают:

— объявления о продаже различных товаров;

— предложения о работе через Интернет-сайты;

— информацию о легком заработке путем инвестиций.

10 фактов мошеннических действий связаны с использованием социальных сетей и Интернет-сайтов, в результате чего граждане лишились 922 тысяч 965 рублей, — уточнили в полиции.

Житель Симферопольского района перевел через Интернет-банкинг более 152 тысяч рублей на счет мошеннику. Как рассказал сотрудникам полиции потерпевший, на одном из форумов в Интернет-сети он увидел информацию об оказании помощи при получении водительского удостоверения. Злоумышленник уверял, что права можно сделать неофициально, без сдачи госэкзамена. По своей наивности мужчина осуществил денежный перевод, после чего связь с «благодетелем» прервалась.

В полицию поступило заявление от жительницы Ялты. Женщина сообщила, что на электронную почту фирмы пришло сообщение от индивидуального предпринимателя со счетом на оплату за товар. После того как по указанным реквизитам произвели оплату в сумме более 402 тысяч рублей выяснилось, что предприятие никаких договоров с данным ИП не заключало.

40 тысяч рублей перевел на счет мошенника житель г. Ялта. С заявлением о мошенничестве он обратился в полицию и сообщил, что в Телеграм ему пришло сообщение от неизвестного, который предлагал произвести обмен валют по очень выгодному курсу. Мужчину заинтересовало такое предложение, и он осуществил перевод на указанный злоумышленником счет. В результате лишился своих денег.

Жительница одного из сел в Сакском районе нашла предложение о продаже автомобильных покрышек на сайте бесплатных объявлений. Намереваясь приобрести шины для своего автомобиля, женщина написала продавцу. Уточнив информацию и окончательную стоимость за товар, она осуществила денежный перевод в сумме 12 800 рублей по указанному ей номеру телефона. Когда связь с «продавцом» прервалась, женщина осознала, что стала жертвой мошенника.

УСТАНОВКА СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ.

2 гражданина лишились 22 тысяч 140 рублей после перехода по ссылкам от неизвестного источника.

Житель села в Симферопольском районе продавал через Интернет-сайт гироскутер. На сайте, где он опубликовал объявление о продаже товара, ему пришло сообщение от неизвестного. «Покупатель» сообщил, что его устраивает цена и предложил перейти по ссылке для получения оплаты за уличное транспортное средство. После заполнения всех данных со счета потерпевшего списались денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей.

По аналогичной схеме лишилась денег жительница пгт. Черноморское. Заявительница рассказала полицейским, что разместила на известном сайте объявление о продаже куртки. Под видом покупателя ей неизвестный прислал сообщение со ссылкой на ресурс получения оплаты, перейдя по которой женщина заполнила графы с указанием своих персональных данных. В результате со счета заявительницы были списаны денежные средства в сумме около 8 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз напоминает:

Не спешите принимать решения, касающиеся денежных средств. Помните! Безопасность ваших финансовых средств зависит только от вас.

Будьте бдительными и соблюдайте рекомендации:

— не верьте людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходите по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливайте на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как они работают;

— не следуйте инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить вас в быстром получении «легких» денег, – никто не заинтересован в том, чтобы помочь вам безвозмездно обогатиться.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию, по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.