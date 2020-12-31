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В Крыму - 333 новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму — 333 новых случая коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:49 31.12.2020

Количество выздоровевших за сутки — 566 человек.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 333 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 30 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — отметил Аксёнов.

Количество выздоровевших за сутки составляет 566 человек, выздоровевших за весь период – 20 253 человека. Всего с начала года В Крыму выявлено 25 187 случаев заболевания. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2 968 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 866, а в от в обсерваторах нет ни одного человека.

В Крыму - 333 новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму - 333 новых случая коронавирусной инфекции

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