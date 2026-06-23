В Крыму 39 граждан поверили дистанционным мошенникам. Итог: крымчане потеряли более 21 миллиона рублей

Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе:

декларация денежных средств;

«безопасный счёт»;

дополнительный заработок;

займ денежных средств;

«Ваш родственник попал в ДТП».

Через ЗВОНКИ

71-летний пенсионер из Керчи поверил звонившему, который представился сотрудником федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что все имеющиеся денежные средства в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения, иначе мужчину ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевший собрал все финансы в различной валюте и передал наличность «курьеру». Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей.

В полицию Симферополя обратилась 76-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошеннической схемы «Безопасный счёт». Пожилой женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что на её банковском счету наблюдается подозрительная активность. Чтобы злоумышленники не завладели финансами, их нужно срочно отправить на «безопасный счёт». В растерянности и панике пенсионерка следовала всем инструкциям от собеседника – в банке сняла наличность и передала «курьеру». Позже поняла, что разговаривала с мошенниками, при этом уже лишившись 1,5 миллиона рублей.

32-летней жительнице Симферополя в мессенджере позвонил неизвестный. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники получили доступ к ее банковскому счету. Для спасения и сохранности денежных средств их нужно срочно отправить на «безопасный счёт». Поддавшись панике, женщина отправила по предоставленным реквизитам 980 тысяч рублей.

85-летней жительнице Керчи позвонил неизвестный, который сообщил, что её близкие люди стали виновниками дорожно-транспортного происшествия и он может оказать помощь в непривлечении последних к уголовной ответственности, но за определённое денежное вознаграждение. Думая, что спасает родственников, пенсионерка потеряла более 450 тысяч рублей.

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Под предлогом инвестирования в акции компании кибераферисты обманули 77-летнюю жительницу Ялты. В мессенджере женщине написал неизвестный, который предложил быстрый и легкий заработок. Согласившись на предложение, потерпевшая на протяжении 1,5 месяца отправляла на неизвестный счет денежные средства. Спустя время положенный процент так и не поступил на карту, а «новый знакомый» перестал выходить на связь. Поддавшись на уловку, пенсионерка лишилась более 2 миллионов рублей.

В полицию Евпатории обратилась 42-летняя местная жительница, которая рассказала, что в мессенджере ей написала подруга с просьбой займа денежных средств. Отправив на указанный счёт более 19 тысяч рублей, заявительнице пришло сообщение от супруга приятельницы о том, что аккаунт был взломан мошенниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

В полицию Симферопольского района обратилась 62-летняя местная жительница, которая рассказала, что в мессенджере ей пришло сообщение от знакомой. Приятельница прислала заявительнице ссылку с фотографиями, перейдя по которой со счета женщины списалось 50 тысяч рублей. Как выяснилось позже, аккаунт подруги был взломан злоумышленниками, которые и отправили потерпевшей вредоносную ссылку.

Полиция Крыма напоминает, что при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники – прекращайте разговор! Не переходите по неизвестным ссылкам! Проверяйте несколько раз информацию! Будьте бдительны и предупредите близких!

Безопасных счетов и декларирования денежных средств не существует!

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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