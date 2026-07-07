В Крыму 39 граждан поверили дистанционным мошенникам. Итог? Потеряли более 33 миллионов рублей

Основные схемы кибераферистов, на которые попались крымчане на этой неделе:

декларация денежных средств;

дополнительный заработок;

займ денежных средств;

«Ваш родственник попал в ДТП».

Через ЗВОНКИ

-74 летняя пенсионерка из Симферополя поверила звонившему, который представился сотрудником федеральной службы безопасности и сообщил, что в отношении пенсионерки проводится проверка на причастность к финансированию запрещенных организаций. Чтобы «опровергнуть» эти ложные сведения, мошенник потребовал передать все имеющиеся сбережения иначе ждет уголовная ответственность. Запаниковав, потерпевшая собрала все финансы и передала наличность «курьеру». Общий ущерб составил более 9 миллионов рублей.

Две 70 летние жительницы крымской столицы стали жертвой мошеннической схемы «декларация денежных средств». Одной пенсионерке позвонил якобы сотрудник федеральной службы по финансовому мониторингу, а второй позвонил представитель ФСБ. В обоих случаях заявительницам по телефону сообщили, что все имеющиеся денежные средства в срочном порядке необходимо задекларировать и подтвердить законность их нахождения. В растерянности и панике пенсионерки следовали всем инструкциям от собеседника и передали все имеющиеся у них денежные средства. Общая сумма ущерба составила более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

85-летней жительнице Нижнегорского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что её дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и он может оказать помощь в непривлечении к уголовной ответственности, но за определённое денежное вознаграждение. Думая, что спасает свою дочь, пенсионерка потеряла около 2 миллионов рублей.



Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ и МЕССЕНДЖЕРЫ

Под предлогом оказания услуг по выводу денежных средств заработанных на крипто — бирже, кибераферисты обманули 44-летнего жителя Феодосии. Используя сайт, приложение и мессенджер мужчине написал неизвестный, который представился юристом и предложил вывод денежных средств заработанных на бирже криптовалюты. Поддавшись на уловку, мужчина лишился около 2 миллионов рублей. Позже осознав, что стал жертвой мошеннической схемы обратился за помощью в полицию.

В полицию Ялты обратилась 54-летняя местная жительница, которая рассказала, что неустановленное лицо взломав аккаунт подруги в мессенджере с просьбой займа денежных средств, завладело денежными средствами заявительницы в сумме 20 тысяч рублей. Отправив на указанный счёт денежные средства, позднее заявительнице пришло сообщение от знакомой о том, что её аккаунт был взломан мошенниками.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ и ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

40-летняя жительница Ялты обратилась с заявлением в дежурную часть УМВД России «Ялтинское», о том, что через мессенджер с целью покупки билета в театр, перешла по предоставленной ссылке, затем из личного кабинета своего банка перевела по QR коду на неустановленный счет сумму 20 тысяч рублей. Однако билета так и не получила, а ссылка оказалась поддельной.

Полиция Крыма напоминает, что при малейших подозрениях, что вам звонят мошенники – прекращайте разговор! Не переходите по неизвестным ссылкам! Проверяйте несколько раз информацию! Будьте бдительны и предупредите близких!

Безопасных счетов и декларирования денежных средств не существует!

«Мошенники охотятся на ваши данные — и чаще всего делают это через ссылки. Одно нажатие — и они получают доступ к вашим деньгам.

Не переходите по ссылкам из незнакомых сообщений. Даже если обещают выплату, скидку или срочное уведомление.

Проверяйте адреса сайтов. Не вводите данные карт и пароли на сомнительных страницах.

Если сомневаетесь — позвоните в организацию сами по официальному номеру.

А если уже попали в ловушку — сразу блокируйте карты и сообщите в полицию.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 2 119