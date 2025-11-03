В Крыму 40% отелей забронированы на новогодние праздники

Порядка 40% номеров отелей и санаториев Республики Крым забронировано на новогодний период, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40% мест на новогодние праздники, — говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.
Он отметил, что власти региона достигают цели превращения Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический