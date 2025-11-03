Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | В Крыму 40% отелей забронированы на новогодние праздники
Новости Республики
В Симферополе подвели итоги конкурса «Лучшая витрина «Новый год – 2022»
источник фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Крыму 40% отелей забронированы на новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 15:59 03.11.2025

Порядка 40% номеров отелей и санаториев Республики Крым забронировано на новогодний период, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

На данный момент глубина бронирования достигает лета следующего года. Высокий интерес и к зимнему отдыху: в отелях республики забронировано 40% мест на новогодние праздники, — говорится в сообщении в Telegram-канале Аксенова.

Он отметил, что власти региона достигают цели превращения Крыма в круглогодичный курорт мирового уровня.

Узнайте больше:  Города Крыма - в топе популярных направлений для осеннего отдыха на Черном море

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x