В Крыму 42% работающих дистанционно попросились на удаленку сами

Экономия затрат компании и гарантии сохранения эффективности труда — работающие аргументы для перехода на удаленку. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие дистанционно или в гибридном режиме.

Переход на удалённую работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (42%), причем активнее проявляют инициативу женщины (45% против 40% среди мужчин).

Как им удалось добиться перевода на удаленку? Часть ситуаций — явно про авторитет в компании и хорошие отношения с руководством: 22% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и все»). 12% заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее.

В целом же самый часто используемый довод — долгая дорога и цены на проезд (15%). Сотрудники считают его работающим, но, на самом деле, для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идет навстречу хорошо зарекомендовавшим себя.

11% крымчан говорили об экономии расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке ПК и проч.). 9% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы. Каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты. Еще по 5% просили удаленку как компенсацию ненормированного графика или говорили, что их ежедневное присутствие в офисе не нужно. По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удаленке, 3% — на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удаленку угрозой увольнения, признались 2% опрошенных.

Время проведения: 3—21 мая 2024 года