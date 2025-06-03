В Крыму 6 и 9 июня — выходные дни

В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму объявлен выходным днем в честь праздника Курбан-байрам. 9 июня жители республики будут отдыхать по случаю праздника Святой Троицы.

Как сообщалось, нерабочим днем в июне для всех россиян также будет 12 июня, четверг — в честь официального государственного праздника, Дня России. В связи с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», выходной день с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня

источник: РИА Новости Крым