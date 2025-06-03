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В Крыму 6 и 9 июня - выходные дни
фото: pikist.com

В Крыму 6 и 9 июня — выходные дни

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 03.06.2025

Новая рабочая неделя в Крыму будет короткой и продлится в течение четырех дней – со 2 по 5 июня включительно, 6 июня станет выходным днем. Следующая трудовая «семидневка» тоже будет короткой и начнется на день позже – со вторника, 10 июня.

В соответствии с республиканским законом, 6 июня в Крыму объявлен выходным днем в честь праздника Курбан-байрам. 9 июня жители республики будут отдыхать по случаю праздника Святой Троицы.

Как сообщалось, нерабочим днем в июне для всех россиян также будет 12 июня, четверг — в честь официального государственного праздника, Дня России. В связи с постановлением правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», выходной день с субботы, 8 марта, был перенесен на пятницу, 13 июня

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источник: РИА Новости Крым 

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